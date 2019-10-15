ابنة أصالة ترفض التعليق على شائعة انفصال والدتها عن طارق العريان

خلال الساعات الماضية، تداولت بعض وسائل الإعلام نبأ عن طلب الفنانة السورية أصالة نصري الانفصال عن زوجها المنتج والمخرج طارق العريان، بعد قصة حب كُللت بالارتباط الرسمي في 2006.

"الوطن" تواصلت مع شام الذهبي، ابنة أصالة الكبرى، والتي رفضت الإدلاء بتصريحات صحفية أو التعليق على ذلك الأمر.

الشائعة التي تم تداولها سريعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تسببت في "صدمة" العديد من محبي الثنائي، ومن أبرز التعليقات: "أكيد اتحسدتوا"، و"أنا مش مصدق إن طارق العريان يخون زي ما بيقال"، و"اطلعي يا أصالة على رضوى الشربيني وهى هتحل الموضوع ده".

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يشار إلى أن الفنانة السورية تتخدث باستمرار عن عشقها لزوجها، الذي تُصوره دائما كأنه "فارس أحلام مثالي".

وخلال استضافتهما في برنامج "توأم روحي" مع الإعلامي اللبناني نيشان، أكدت أصالة أنها أُعجبت بـ"العريان" منذ المقابلة الأولى، التي كانت في حضور زوجها السابق، وتمنت أن يكون "طارق" زوجها.

وأضافت أنها بادرت بإظهار إعجابها به، كما عرضت عليه الزواج عقب طلاقها.