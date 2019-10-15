"شغلتني خدامة".. نيفين تطلب الخلع: "أمه بتضربني لو اتأخرت في ترويق شقتها"

"استحالة العشرة الزوجية".. جملة مقترنة في العديد من قضايا الخلع التي تقيمها سيدات لإنهاء حياتهن الزوجية، تكمن وراءها آلاف الأسباب التي تؤدي إلى وقوف المرأة في ساحات المحاكم، ويأتي الخذلان على رأس هذه المشاكل، خاصة حال فقدان الثقة بين الطرفين.

"حماتي بتحكم عليا أصحي كل يوم من بدري، أنضف لها شقتها، وأحضر الفطار، ولو اتأخرت يوم في النوم، ولا راحت عليا نومه، بتشتمني بالأهل وبتوصل إنها تمد إيدها عليا".

بتلك الكلمات السابقة، بدأت "نيفين. ع" صاحبة الـ 29 عاما، حديثها أمام محكمة الأسرة في مدينة سمنود بالغربية، بعد أن رفعت دعوى خلع ضد زوجها، واليت حملت الرقم 1105 لسنة 2019.

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تقول نيفين لـ "الوطن" إن القصة بدأت عندما تزوجت منذ عام ونصف العام من مهندس برمجيات، وتقيم في نفس البيت مع أهل الزوج، لتفاجئ بعد الزواج بأنها مطالبة كل يوم بالاستيقاظ مبكرا لتقوم بتنظيف الشقة ومسحها وتحضير الفطار لحماتها قبل أن تستيقظ الأخيرة.

وأضافت: "مطلوب مني كل يوم أصحي من الساعة 6 صباحا أكنس وأمسح وأعمل الفطار، وكله يبقى جاهز قبل ما حماتي تصحى من النوم، وإلا بتخلي يومي كله سواد في سواد، ودايما تشتمني بأهلي، وبتوصل لمد الإيد، وجوزي ولا كأنه شايف حاجة".

تتابع صاحبة الـ 29 عاما حديثها، أن زوجها لم يتدخل بينهما، وعندما اشتكت إليه أن والدته تعتدي عليها بالضرب، لم يحرك ساكنا: "أما فاض بيا واشتكيت لجوزي، معملش حاجة، وأما قولتله أمك بتضربني عشان كذا، قالي وإيه يعني، ما هي في مقام أمك، لحد ما فاض بيا منهم، أنا معرفش اتجوزته ولا اتجوزت أمه؟".

قررت "نيفين" رفع دعوى خلع ضد زوجها، بعد أن طلبت منه الطلاق ورفض، مشيرة إلى أن حماتها ما أن سمعت ذلك، تعدت عليها بالضرب الذي تسبب في كسر ذراعها الأيسر، وطردتها من شقتها: "حتى الطلاق، هي اللي متحكمة فيه، وطردتني، وقالتلي عندك المحاكم روحي اخلعيه، وأنا أجوزه ست ستك من الصبح".