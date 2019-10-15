في اليوم العالمي لغسل اليدين.. الطريقة الصحيحة لتنظيف يديك

يحتفل العالم في مثل هذا اليوم 15 أكتوبر من كل عام باليوم العالمي لغسل اليدين، وهو يهدف إلى زيادة الوعي بأهمية غسل اليدين بالماء والصابون، كما يسلط الضوء على أضرار غسل اليدين الخاطىء، حيث تؤدي إلى تراكم الجراثيم في اليد.

ويحدد موقع "daily medical"، الطرق الصحيحة لغسيل اليدين، كالتالي..

ترك الصابون مدة كافية على اليد

يجب أن تترك اليد بالصابون لمدة تتراوح بين 20 و30 ثانية، مع مراعاة تجفيف اليدين جيداً وبسرعة، فالبيئة الرطبة مناسبة لنمو وتكاثر الأحياء الدقيقة. وفي الوقت ذاته يزيل تجفيف اليد بسرعة الجراثيم، العالقة في اليد، تحت تأثير الاحتكاك.

ضرورة تغيير المناشف بانتظام

الاستخدام اليومي للمعقم ليس ضروريا، إلا إذا كان أحد أفراد الأسرة مصاباً ببكتيريا مثل السالمونيلا، أو يعاني من أمراض شديدة مثل النوروفيروس.