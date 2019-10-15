بـ3 ميداليات ذهب وفضية.. اتحاد ذوي الهمم يسطر التاريخ في أستراليا: حاجة تشرف

إنجاز كبير حققه أبطال الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، في أول مشاركة له في بطولة عالم احترافية مجمعة، التي تُعقد حاليا في أستراليا، وتستمر حتى 20 أكتوبر الجاري، ليضيفوا وساما جديدا لوطنهم.

وروت المهندسة أمل مبدي، رئيس الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، لـ"هن" تفاصيل إعداد الأبطال وعدد الميداليات اللاتي حصدوها.

وقالت "أمل" إن المنتخبات التي شاركت في البطولة، هي السباحة وألعاب القوى وتنس الطاولة والتنس الأرضي، وذلك عقب خضوع اللاعبين لاختبارات وتدريبات منذ يناير الماضي، متابعة: "ده جهد الأهالي والأولاد والمدربين ثم الاتحاد، هما دول الأبطال الحقيقيين".

وأشارت إلى أن أبناء الاتحاد حصدوا 4 ميداليات في البطولة، حيث أحرز محمد جوده، الميدالية الفضية في سباق 50 متر ظهر بالسباحة، فضلا عن 3 ميداليات ذهبية فاز بها كلا من أفنان صالح الشرقاوي المصابة بالتوحد، في مسابقة ألعاب القوى جري 1500 متر، وعمر علاء الدسوقي، الذي يعاني من المرض نفسه، في مسابقة رمي القرص، وياسمين عبد المنعم حامد، من أصحاب متلازمة داون، في رمي القرص.

وأعربت أمل عن أمنياتها في تحقيق لاعبي الاتحاد، إنجازات مميزة في بطولتي الطاولة والأرضي.

Advertisements

ورغم أن عمر الاتحاد لم يتجاوز الأربع سنوات، إلا أنه استطاع أن يحقق إنجازا في فعالية رياضية دولية مجمعة، عقب سنوات من مشاركته في بطولات منفصلة في التشيك والمكسيك وغيرها من الدول، "بصراحة مكنتش متوقعة الإنجاز التاريخي ده، بعد تعب سفر لمدة 24 ساعة، حقيقي أنا فخورة بأبنائنا من ذوي الهمم".

ووجهت أمل مبدي رسالة شكر وتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي شارك في احتفالية "قادرون باختلاف" العام الماضي لمساندة الاتحاد، ووزير الشباب والرياضة الداعم للاتحاد، والبنك الأهلي لوقوفه بجانب الأبطال المصريين.

واختتمت حديثها، قائلة: "الأرقام التي حققها الأولاد متقاربة جدا مع المشاركين في منتخب مصر لغير المعاقين، ودي حاجة تشرف".