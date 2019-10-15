الطريقة الصحيحة لغسل زجاجات المياه لتجنب تلوثها

زجاجات المياه يعاد استخدامها أكثر من مرة، لذا فهي تجذب الجراثيم بسهولة، ولأجل ذلك أصدر الدكتور فيليب تيرنو أستاذ في علم الأمراض وعلم الأحياء المجهرية في مركز جامعة "نيويورك لنغون" الطبي، تحذيرا بضرورة غسل زجاجات المياه، مرة واحدة في الأسبوع على الأقل.

وأوضح تيرنو الطريقة الصحيحة لغسل زجاجات المياه بحسب صحيفة "ذا صن"، وقال إن الطريقة المثلى هي غسلها بالماء الساخن، والصابون، والفرشاه، كما يجب غسل داخل الزجاجة جيدا لتنظيف المحيط الحيوي فيها.

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كما أكد على أهمية تنظيف العبوة من الخارج، حيث قد ينقل الناس سلالات من المكورات العنقودية إلى آخرين عند مصافحتهم، بعد لمس العبوة الملوثة.

وأوضح عالم الأحياء المجهرية، أن تراكم البكتيريا مشابه لتراكم الصابون في حوض الاستحمام.