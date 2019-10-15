الامارات | أخصائي ألماني يحذر: انتبهوا لـ "متلازمة عنق الهاتف المحمول"

شكرا لقرائتكم خبر عن أخصائي ألماني يحذر: انتبهوا لـ "متلازمة عنق الهاتف المحمول" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذر أخصائي جراحة العظام الألماني الدكتور برند كلادني من أن استعمال الهاتف المحمول أو الحاسوب اللوحي (التابلت) لساعات طويلة قد يتسبب في إصابة الفقرات العنقية بشد عضلي يعرف بـ«متلازمة عنق الهاتف الجوال».

وأوضح أن الشد العضلي في الفقرات العنقية ينشأ بسبب الوضعية الخاطئة للرأس والمستمرة لمدة طويلة، مشيراً إلى أن هذا الشد العضلي قد يمتد ليهاجم العمود الفقري بأكمله.

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ولتجنب ذلك، ينصح كلادني بتجنب التحميل أحادي الجانب والمستمر لمدة طويلة، لافتاً إلى أنه من الأفضل حمل الهاتف المحمول أو الحاسوب اللوحي في مستوى ارتفاع الوجه، مع خفض النظر بدلاً من إمالة الرأس باتجاه الشاشة باستمرار.

وأضاف الطبيب الألماني أنه يمكن مواجهة الشد العضلي الخفيف بواسطة تمارين الإرخاء والسخونة، كما يمكن ممارسة الرياضات، التي تعمل على تقوية جذع الجسم مثل المشي باستخدام العصي والركض والسباحة. وفي حال الآلام الشديدة والمستمرة، ينبغي استشارة الطبيب.