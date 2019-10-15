من فتاة الإعاقة لطفل السرطان.. دنيا سمير غانم فارسة أحلام الإنسانية

أقدمت الفنانة الشابة دنيا سمير غانم على تحقيق حلم طفل مريض بالسرطان، يُدعى "محمد"، تمنى رؤيتها وقضاء يوم معها، ولم تكن تلك المرة الأولى التي تقبل فيها دنيا على هذا الفعل بل سبق واستجابت لطلب فتاة من ذوي الإعاقة في إجراء حديث تلفزيوني معها، للحد الذي يمكن أن تلقّب معه بـ"فارسة أحلام الإنسانية".

نشرت الفنانة صور جديدة لها عبر خاصية "إستوري" عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي المخصص لنشر الصور والفيديوهات "انستجرام" تجمعها بالطفل "محمد".

ونشر أحد القائمين على الأمر، وهو يُدعى محمد، صورا تجمع الطفل بالفنانة دنيا سمير غانم، في مجموعة تم إنشائها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مخصصة لتحقيق أحلام الأطفال أيًا كانت، حيث سعوا إلى التواصل مع الفنانة ودعوتها إلى قضاء اليوم مع الطفل، رغبة في تحقيق أمنيته.

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وبالفعل لبت دنيا سمير غانم الدعوة بحماس وحب ظهرا عليها في الصور التي نشرتها.

كما فرح الطفل كثيرا لتحقيق أمنيته.

وهذه ليست المرة الأولى التي تستجيب فيها دنيا سمير غانم للأمنيات، حيث لبت الفنانة أمنية فتاة أخرى من ذوي الإعاقة، تُدعى رانيا هاشم، كانت تسعى لمقابلتها لإجراء حوار تلفزيوني معها، في إطار التدريب الذي تخضع له الفتاة في مجال التقديم التلفزيوني.

ونشرت دنيا مجموعة من الصور أثناء لقائها بالفتاة، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" وعلقت عليها، "رحت الإنترفيو وقابلت بنت مليئة بالتفاؤل والرضا، وزاد احترامي ليها لما عرفت إنها بتيجي من الإسكندرية مخصوص كل أسبوع عشان تدرس في الأكاديمية وترجع في نفس اليوم، شكرا يا رانيا، على السعادة والتفاؤل والحب اللي شفته منك في الـ 20 دقيقة دول".