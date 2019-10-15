خطوات للعناية بالشعر الطويل

يتطلب الشعر الطويل عناية خاصة، واتباع عدد من الخطوات كي يبقى مظهره صحي، ولا تفقدين طوله بسهولة، وفيما يلي طرق وخطوات العناية بالشعر الطويل بحسب موقع "ستايل كريز" المخصص للعناية بالشعر والبشرة.

استخدام فرشاة الشعر المناسبة

- يجب أن تكون فرشاة الشعر الخشن أو الفرشاة الرطبة الاختيار الأفضل، مع الشعر الطويل، حيث تساعد فرشاة شعرك على سلاسة عمود الشعر لتقليل أي كسر.

- تساعد الفرشاة المصنوعة من الألياف الطبيعية، في تقليل الاحتكاك إلى أدنى حد عند تنظيف الأسنان بالفرشاة.

لذلك، لا يتساقط الشعر على أي عقدة، ما يجعل الشعر ناعمًا وحريريًا دون سحب خيوط الشعر. كما أن الفرشاة الرطبة الموثوق بها تقوم بعمل رائع حيث تنحني شعيرات حول أي تشابك مما يضع ضغطًا أقل على الشعر.

تمشيط الشعر طويل

- ابدأي من نهايات الشعر وواصلي طريقك إلى الأعلى بدلا من أعلى إلى أسفل. هذا يضمن عدم وجود ضغط على الجذور، ما يقلل من الأضرار.

- تأكدي من عدم استخدام مشط واسع الأسنان إلا عندما يكون الشعر مبللا.

استخدام علاج مرطب عميق مرتين في الأسبوع

فوائد استخدام علاجات مرطبة عميقة لتجديد أي رطوبة ضائعة هو أمر ضروري.

يمكن أيضًا تحقيق نفس التأثير باستخدام زيت غني بفيتامين E، مثل زيت الزيتون أو زيت الأفوكادو.

للحصول على أفضل النتائج، سخني الزيت برفق في مقلاة على نار خفيفة وضعيه على شعرك.

لف في منشفة دافئة ويغسل بعد خمس دقائق.

يتيح الزيت الساخن امتصاصه بسهولة أكبر في الشعر، ما يعزز من خصائصه الفعالة.

استخدام واقي الحرارة

يلتف واقي الحرارة بطول الشعرة، ويشكل حاجزًا وقائيًا وبالتالي يمنع الضرر ويضمن أن يكون شعرك أنيق وخالٍ من التجاعيد.

استخدام أشرطة الشعر التي لا تسحب من الجذر

باستخدام شريط مثل scrunchy، أو نوع التوك البلاستيكية، يعني أنك لا تسحب شعرك من الجذر. هذا يضمن أن الشعر ليس تحت أي ضغوط لا لزوم لها، والحفاظ على خيوط قوية ومرنة.

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استخدام غلاف للشعر أو قميص قديم بدلا من منشفة حتى تجف

قد يبدو الأمر بسيطًا بعض الشيء، لكن الأشخاص الذين لديهم شعر مجعد هم بالفعل على دراية عندما يتعلق الأمر بهذه الخدعة التي تم اختبارها جيدًا.

بدلًا من منشفة قطنية ناعمة، استخدم نسيجًا ناعمًا، مثل القطن أو الكتان، للتخلص من الرطوبة الزائدة قبل التصفيف.

وبهذه الطريقة، لا تتسبب الشعرة في الانهيار عند لفه حتى يجف.

يتم الاحتفاظ بالشعر بشكل أكثر أناقة داخل القماش، ما يقلل من احتمال حدوث تجعد أو تلف.

استخدام إعداد منخفض الحرارة لمصفف الشعر

كقاعدة عامة، فإن أحد أسوأ الأشياء التي يمكنك القيام بها لشعرك هو ارتفاع درجة حرارة التجفيف الزائد. إذا كنت ترغب في تجنب النهايات الجافة والتالفة، فأنت بحاجة إما إلى الحد من عدد المرات التي تستخدم فيها مجفف الشعر أو الانتباه إلى كيفية استخدامه، والتأكد من تطبيق منتجات الحماية من الحرارة مسبقا.

حاولي الحفاظ على مجفف الشعر بعيدا عن شعرك، واحتفظي بفوهة مجفف الشعر على بعد بوصتين من الأشرطة.

تجفيف شعرك من الجانب يجعل الشعر مجعدا عن طريق دفعه في كل مكان. لذلك، يجب توجيه الفوهة للأسفل مباشرةً، على بعد حوالي 3 بوصات من الشعر للحصول على أفضل النتائج.

لا تغسلي شعرك بشكل زائد

صممت زيوت شعرك الطبيعية لتكيف وتحمي البصيلات، لذلك عندما تغسلين بالشامبو يوميا، تزيل هذه الزيوت الحيوية.

من الناحية المثالية، للحفاظ على صحة شعرك، ما عليك سوى غسل شعرك من مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع.

استثمري في شامبو جاف طبيعي جيد للمساعدة في التغلب عليه حتى يغسل في المرة القادمة.

ومن المهم تدليك الشامبو في فروة الرأس بأصابعك (وليس الأظافر!) للتخلص من الأوساخ.

إن تدليك رأسك بالشامبو هو وسيلة جيدة لتشجيع الدورة الدموية ويساعد على إزالة السموم من فروة الرأس.