علا تتهم زوجها بالخيانة أمام محكمة الأسرة: "مديرته بعتاله صورها عريانة"

"مسكت تليفون جوزي أعمل منه مكالمة لقيت رسالة جاية على ماسنجر أنت فين بقالك يومين، كانت من مديرته في الشغل فضولي خلاني فتحت الشات وقريته كله من البداية وأنا مصدومة من اللي بشوفه، واتصدمت أكتر أما شوفت الصور اللي هي بعتهاله، تقريبا شبة عارية من اللبس، وشايلة منها وشها، مقدرتش أكمل باقي الكلام، وكسرت التليفون"، كانت هذه أولى كلمات الزوجة الملكومة أمام محكمة الأسرة بالزنانيري بعد أن رفعت دعوى خلع ضد زوجها حملت رقم 1531لسنة 2019.

تقول "علا.ت"، لـ "الوطن"، إنها تزوجت من زميلها بالعمل وأنجبت منه طفلين بعد زواج استمر 4 أعوام، وبعد الزواج أجبرها على ترك عملها، بحجة أنه لا يريد عمل زوجته، وأقنعها بذلك خاصة بعد إنجابها فلم يعد الوقت يتسع للعمل، وكانت تعيش حياة مستقرة نوعا ما ولم تشك في زوجها مطلقا وخاصة أنه لم يصدر منه أي تصرف يثير شكوكها، "عمرى ما شكيت فيه لأنه كان كويس جدا معايا، وتصرفاته طبيعية فمكانش في داعي للشك".

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وتتابع، صاحبة الـ 31 عاما، حديثها بأنها "اكتشفت أن زوجها على علاقة بأكثر من واحدة وشاهد على الأكونت الشخصي له على الفيس بوك العديد من المحادثات لأكثر من فتاة ومعظمهت يحتوي على صور لهم من دون وجههم، "مقدرتش اتحمل كل اللي شوفته دا وأنا مخدوعه فيه، وهو ضربني بعد ما كسرتله الموبايل وطردني برا، مش حاسة إن أنا هقدر أثق فيه أو أتعامل معاه تاني بعد اللي شوفته دا، وطلبت منه الطلاق رفض، قالي أنا دافع دم قلبي في الجوازة عشان أطلقك وتاخدي كله حاجة، مفيش طلاق"، لذلك قامت علا برفع دعوى خلع ضد زوجها ما زالت تنظر الآن أمام المحكمة.