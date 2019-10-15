يمكن أن يسبب قصور الدرقية عددًا من المشكلات الصحية، مثل السمنة، وآلام المفاصل، والعقم وأمراض القلب، يحدث كسل الغدة الدرقية عندما لا تنتج الغدة ما يكفى من الهرمونات، وفقًا لموقع "Mayo Clinic". أعراض كسل الغدة الدرقية التعب. الحساسية المتزايدة تجاه البرودة. الإمساك. جفاف البشرة. زيادة الوزن. انتفاخ الوجه. بحة في الصوت. ضعف العضلات. ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم. أوجاع العضلات، وآلامها. تساقط الشعر. الاكتئاب. Advertisements ضعف الذاكرة. أسباب كسل الغدة الدرقية فرط نشاط الغدة الدرقية الإشعاع المستخدم لعلاج سرطانات الرأس والرقبة يمكنه التأثير على غدتك الدرقية وقد يقود إلى قصور الغدة الدرقية. الأدوية، عدد من الأدوية يمكنه المساهمة في قصور الدرقية. مضاعفات كسل الغدة الدرقية تضخم الغدة الدرقية. مشكلات في القلب. الاكتئاب. تلف الاعصاب الطرفية.

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