ثاني مراحل "طرق الأبواب" بدمياط: الوصول اليوم لـ 10768 مستهدف

تواصل محافظة دمياط لليوم الثاني، فعاليات المرحلة الثانية من حملة طرق الأبواب التي يطلقها المجلس القومي للمرأة بجميع محافظات الجمهورية، وتحمل شعار "بلدي أمانة" وتمتد على مدار ٤ أيام.

وتستهدف الحملة توعية الفتيات والسيدات والرجال بكيفية المساهمة في كافة المجهودات التي تقوم بها الدولة من حكومة وقطاع خاص وكذلك القطاع الأهلي لبناء وطن مستقر ومزدهر، فضلا عن توعية سيدات ورجال مصر بخطورة الشائعات المغرضة، التي تستهدف زعزعة واستقرار أمن وسلامة المجتمع المصري.

وجحت الحملة خلال اليوم في الوصول إلى 10768 من الفتيات و السيدات والرجال بقرى ومراكز بالمحافظة، واستعانت فى ذلك بالرائدات الريفيات وأعضاء الفرع ومحامي مكتب الشكاوى.

جدير بالذكر أن المرحلة الثانية تستهدف توصيل رسائل الحملة إلى عدد أكبر من الفتيات والسيدات والرجال بجميع قرى ونجوع محافظات الجمهورية.