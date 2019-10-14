طرح "بين بحرين" في دور العرض السينمائي الأربعاء المقبل

يطرح صناع فيلم "بين بحرين" العمل بدورالعرض السينمائي، 16 أكتوبر المقبل.

"بين بحرين" نتاج تعاون مشترك بين المجلس القومي للمرأة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وشركة "اكسير" وشركاء التنمية.

العمل تأليف الكاتبة مريم نعوم، وإخراج أنس طلبة سيناريو وحوار أماني التونسي، وبطولة: فاطمة عادل، يارا جبران، ثراء جُبيل، محمود فارس، عارفة عبد الرسول ولبنى ونس.

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تدور أحداث الفيلم حول زيارة قصيرة تقوم بها زهرة لبلدتها في إحدى ضواحي القاهرة، تتعرض فيها ابنتها لحادث مأساوي، تسعى زهرة بعده لاستعادة حق ابنتها كما تصرعلى إكمال تعليمها وتنوير المجتمع من حولها، ويُسلط الفيلم الضوء على القضايا المجتمعية المختلفة التي تواجه النساء، خاصة في المناطق الريفية.

وأطلق أمس الأغنية الرسمية للفيلم بعنوان "أقوى من الأول" غناء الفنان هاني عادل والفنانة فاطمة عادل على مواقع التواصل الاجتماعي، وتأتي هذه الأغنية كإهداء من الفنان هاني عادل لدعمه للفيلم.

نجح الفيلم في الحصول على 6 جوائز حتى الآن، خلال جولته بالمهرجات العربية والعالمية، حيث حاز على جائزتين في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، "جائزة نوت" لأفضل فيلم يدعم قضايا المرأة، جائزة "أفضل إخراج" المقدمة من نقابة المهن السينمائية .

كما حصد الفيلم جائزتيّ أفضل إخراج لأنس طلبة، وجائزة أفضل سيناريو من مهرجان تازة الدولي لسينما التنوع بالمغرب، بالإضافة الى جائزة الإنجاز الفني في السيناريو وجائزة أفضل فيلم من مهرجان بروكلين السينمائي الدولي. وقد تم عرضه أيضا بعدد من المهرجانات في أوروبا.