دراسة: للتغلب على التوتر قبل النوم احرص على القراءة 6 دقائق

أكدت دراسة حديثة اجريت في جامعة سوسكس البريطانية، أن القراءة في كتاب لمدة 6 دقائق قبل النوم تقلل التوتر، وتساعد على تصفية الذهن وتهيىء الجسم للنوم.
وبحسب الدراسة أن القراءة قبل النوم يخفض التوتر والإجهاد، ويساعد على الاستغراق في النوم من دون أرق.
وتوجد فوائد عديدة للقراءة قبل النوم، منها تحسين وظائف الدماغ، وزيادة المحصول اللغوي، وتحسين الصحة النفسية.
ويجب الحرص على القراءة من كتاب والابتعاد عن التعرض لشاشات الهاتف المحمول قبل النوم، حيث يؤثر سلبًا على سهولة النعاس، ويعتبر من العوامل المسببة للأرق.
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