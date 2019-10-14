الامارات | «دبي للسياحة».. اجتماعات استراتيجية في السعودية والكويت

شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي للسياحة».. اجتماعات استراتيجية في السعودية والكويت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» سلسلة اجتماعات استراتيجية مع الشركات السياحية ووسائل الإعلام المختلفة في السعودية والكويت، سلطت خلالها الضوء على الأداء الإيجابي لقطاع السياحة في الإمارة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2019.

وناقشت الاجتماعات مع الشركاء أهمية هذه المنطقة الجغرافية التي تشكل إلى جانب منطقة أوروبا الغربية أكبر مصدر للزوار إلى الإمارة، حيث تساهم بنسبة 20% من مجموع الزوار الدوليين إلى المدينة.

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وكانت المساهمة الأكبر للمملكة العربية السعودية التي استقبلت دبي منها أكثر من مليون زائر، ما جعلها ثاني أكبر سوق مصدّرة للزوار.

وترأس المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري عصام كاظم، وفد الدائرة في هذه الاجتماعات التي تندرج ضمن إطار التزام المؤسسة المتواصل بتكثيف التعاون مع شركائها في الأسواق الرئيسة والناشئة، تماشياً مع استراتيجية السياحة 2022-2025 وتعزيز جاذبية دبي وجهة سياحية تستقطب الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي، لاسيما العائلات والأصدقاء.

وضم الوفد الذي زار كلاً من الكويت ومدينتي الرياض وجدة بالسعودية ممثلين من «إكسبو 2020 دبي»، الذين تحدثوا عن أهم المستجدات المتعلقة بهذا الحدث العالمي المرتقب، واستكشاف سبل التعاون الممكنة تحضيراً للسنة المقبلة.