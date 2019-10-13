أجاب الدكتور محمد عبد السميع، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال مواطنة، حول حكم قراءة القرآن الكريم في أذكار الصباح والمساء أثناء فترة الحيض، خلال بث مباشر عرضته الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وقال "عبدالسميع"، إنه يّجوز للمرأة في فترة الحيض قراءة القرآن في الأذكار، حيث يكون المعنى المقصود من قراءته في هذه الحالة هو الذكر والدعاء ولا شيء في ذلك، حيث إن السيدة تقرأ القرآن في صورة ذكر وليس بوصفه قرآنا.
من ناحية أخرى، رد على سؤال فتاة أخرى حول حكم إزالة الشعر أثناء الحيض والصوم، حيث قال إنه يجوز إزالة الشعر أثناء الحيض، ولا شيء في ذلك، كما أنه لا يؤثر في صحة الصوم، ولا ينقص من أجره.
كانت هذه تفاصيل خبر "الإفتاء": يجوز للسيدة الحائض قراءة القرآن في أذكار الصباح والمساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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