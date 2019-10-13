فيديو.. شيرين غالب أول امرأة تفوز بمقعد نقيب أطباء القاهرة

أعلنت الدكتورة شيرين غالب، نقيب أطباء القاهرة، عن عقدها مؤتمرا صحفيا، غدا الاثنين، في أعقاب فوزها للمرة الأولى في تاريخ الأطباء بمقعد نقيب الأطباء، مشيرة إلى وجود منافسة شرسة هذا العام تختلف عن العام 2015.

وأضافت "غالب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سناء منصور وشيرين عفت، في برنامج "السفيرة عزيزة"، على فضائية "Dmc"، أنها بذلت جهدا كبيرا من خلال الجولات الانتخابية، وتعاون الأطباء معها من خلال الاشتراك في الإدلاء بأصواتهم والمشاركة في الانتخابات.

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وتابعت أن المجموعة المشاركة معها على فكر واحد، وسيتم العمل بالتعاون معهم واستعمال روح الفريق بينهم، مؤكدة وجود العديد من الملفات التي سيتم التركيز عليها وأهمها المسؤولية الطبية، وعدم هجرة الأطباء للخارج وتذليل العوائق الموجودة أمامهم، ونقص المستلزمات الطبية في المستشفيات.

وأشارت إلى أنها ستعمل على وجود لجنة للمرضى لتحسين المنظومة الصحية وراحة وخدمة المريض، موضحة أهمية دور الإعلام في توعية المواطنين بدور الطبيب المصري ويومياته.