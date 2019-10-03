الامارات | «الإسكندرية السينمائي»: إسبانيا ضيف الشرف

شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكندرية السينمائي»: إسبانيا ضيف الشرف والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط عن اختيار إسبانيا «ضيف شرف» دورته الـ35، التي تنطلق الأسبوع المقبل.
وقالت إدارة المهرجان، أمس، إن الحدث سيكرّم بهذه المناسبة اثنين من نجوم السينما الإسبانية، هما الممثل هوغو سيلفا، وكاتب السيناريو والمخرج كولدو سيرا.
وسيتضمن برنامج المهرجان أربعة أفلام إسبانية حديثة، هي «مواجهة الرياح» و«الخلية المزدوجة»، و«غارق في الحب» و«الذكرى الأولى»، كما سيعرض فيلمين إسبانيين في الافتتاح والختام. وتنظم الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما المهرجان تحت رعاية وزارة الثقافة، من الثامن إلى 13 أكتوبر الجاري.
وكان المهرجان قد أعلن، في وقت سابق، إهداء دورته المقبلة إلى الممثلة نبيلة عبيد، في تقليد يتبعه منذ سنوات عدة، كما يكرم المهرجان من مصر الممثل محمود قابيل والمخرج محمد فاضل.
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