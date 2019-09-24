بالصور.. درة ترقص على أنغام "سقفة" في مهرجان الجونة السينمائي

تداول رواد موقع إنستجرام، فيديو، للفنانة درة، وهي ترقص على أنغام أغنية "سقفة" الأغنية الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي.

وظهرت الفنانة درة، في الفيديو المتداولة، وهي تؤدي بعض الرقصات، على أغنية "سقفة"، بينما يأخذ لها المصور بعض اللقطات، ثم يعرضها عليها.

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وانطلقت فعاليات "الجونة السينمائي" في نسخته الثالثة، الخميس الماضي، وتستمر حتى 27 من سبتمبر الجاري.

ويشارك في المهرجان 12 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.

ووصل إلى الجونة عدد كبير من الفنانين، منهم "إلهام شاهين وأحمد الفيشاوي وصبا مبارك ومحمد رمضان نجلاء بدر ومدحت العدل"، كما يحضره "يسرا وهند صبري ومحمد رمضان وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلى علوي ونيللي كريم ومروان حامد وباسل خياط وظافر عابدين وفريد بوجدير".

ولاقى النجم العالمي مينا مسعود، ضيف شرف المهرجان، الكندي صاحب الأصول المصرية، ترحابا فور وصوله إلى الجونة، حيث يحتل مكانة متقدمة في مجال السينما مؤخرًا، إذ جرى اختياره لتجسيد شخصية علاء الدين في فيلم ديزني "Aladdin، والذي تخطت إيراداته مليار دولار.