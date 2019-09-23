مكشوفة الصدر مع فتحة الساق.. أبرز إطلالات حفل توزيع جوائز الإيمي

انتهت فاعليات، حفل توزيع جوائز الإيمي في دورته الـ 71 لعام 2019، وسط حشد كبير من صناع السينما، على مسرح Microsoft بلونس أنجلوس الأمريكية، وخطفت العديد من الفنانات الأنظار حولهن بإطلالاتهن المختلفة والمثيرة، والجذاب أيضًا.

حيث اعتمدت أغلب الإطلالات على الفساتين المفتوحة، بدون حمالة صدر مع فتحة هوليود الشهيرة، وظهرت أغلبهن بمكياج بسيط للغاية دون تكلف.

ويرصد "هُن" أبرز الإطلالات خلال حفل توزيع جوائز الإيمي كالتالي:

إطلالات حفل توزيع جوائز الإيمي

تألقت الفنانة إميليا كلارك، بإطلالة مثيرة، بتوقيع "فالنتينو"، ظهرت من خلالها بدون حمالة الصدر، حيث ارتدت فستان "كُحلي، بفتحة V واسعة من أعلى كشفت عن منطقتي الصدر والبطن، وله فتحتين من الجانبين، وحزام من الخصر.

معتمدة على الشعر الليس، الملموم من إحدى الجوانب، مع أقراط طويلة.

وكذلك ظهرت الفنانة، جوليا لويس، بفستان ذهبي يشبه "فتافيت السكر"، له فتحة صدر واسعة، كشفت عن جسدها، مع فتحة ساق طويلة، بتوقيع "أوسكار دي لا رينتا".

معتمدة على الشعر "الليس" المنسدل، والأقراط الذهبية.

وظهرت الفنانة، كيلي أوزبورن بفستان أسود، طويل "تايبست"، بنص كم، له فتحة واسعة من الصدر، وأخرى صغيرة من البطن، مع رقبة متوسطة الطول.

كما اعتمدت على الشعر "البنفسجي" المثير للنظر، مع فيونكة سوداء بالمنتصف، ومكياج بسيط، وأقراط صغيرة لامعة.

فيما ارتدت الفنانة العالمية، ساندرا أوه، فستان طويل "تايبست" باللون الروز، جاء بتصميم "الجيبونيز"، كشف عن منتصف منطقة الصدر، بتوقيع "زاك بوسين".

وظهرت "أوه" بأقراط طويلة، متخلية عن المكياج، مع الشعر المموج "الملموم" للخلف، والمرفوع قليلًا.

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وخطفت جوي كينج، الأنظار حولها، بفستان أحمر منفوش بتوقيع العالمي، "زاك بوسين"، مصنوع من الستان، دون أكمام، وجاء النصف السُفلي منه بـ "كُسر" مع الشعر الجرسون المموج.

وتألقت النجمة العالمية، ماندي مور، بإطلالة مثيرة، حيث ارتدت فستان منفوش، بلوني الوردي والأحمر، جاء الجزء الأعلى بتصميم "الجيبونيز" الكاشف عن منطقة الصدر، في حين تميز بفتحة ساق طويلة من الأسفة.

كما اعتمدت على الشعر الويفي قليلًا.

وبفستان "بيبي بلو" طويل، تألقت الفنانة، ريجينا كينج، من تصميم المصمم العالمي "جاسون وو"، حيث جاء الفستان من الشيفون الغير منفوش، له "كُسر" عند الخصر وحتى نهايته.

كما جاء التصميم دون أكمام، مع رقبة متوسطة الطول، وله شريطين من الستان حول الخصر وحرفي الفستان من أعلى، مع فتحة "هوليود" الطويلة.

ولفتت الفنانة، ناعومي واتس، أنظار العديد حولها، بفستان أسود منفوش، دون أكمام، له حزام من الخصر، من "ديور".

وظهرت كاثرين زيتا جونز، بفستان مميز وجذاب باللون الفوشيا، له فتحة عريضة كشفت عن ساقيها، وجاء دون أكمام، مع تصمصم "الكاب" بنفس اللون.

يذكر أن مسلسل "Game of Thrones" حصد جائزة أفضل مسلسل درامي، لهذا العام.