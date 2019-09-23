بعد شائعات عودتهما.. مصدر: شيري عادل ومعز مسعود بيسهروا كل يوم مع بعض

بمجرد دخولهما سويا على "الريد كاربد" في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، بدأت التساؤلات حول طبيعة العلاقة التي تجمع الفنانة شيري عادل وطليقها الداعية الإسلامي معز مسعود، خاصة عقب إعلانها عن انفصالهما منذ أسابيع، عبر إنستجرام.

وسط تلك الحالة من الجدل والغموض، أوضح مصدر مقرب منهم لـ"الوطن" أن الداعية معز مسعود والفنانة شيري عادل، يلتقيان باستمرار، خلال تواجدهما في محافظة البحر الأحمر، أثناء مشاركتهما في مهرجان الجونة السينمائي، مضيفا: "بيسهروا كل يوم في مطعم بمنطقة المارينا في الجونة"، لافتا إلى أن البعض بدأ يتسأل عن عودة ارتباطهما مجددا، عقب إعلان الفنانة انفصالها عنه منذ أسابيع، فيما رجح الكثيرين أنهما متواجدان، لاستعدادهما لتقديم عمل فني سويا.

شيري عادل ترفض التعليق على ظهورها مع معز مسعود

"الوطن" تواصلت مع الفنانة شيري عادل، التي رفضت التعليق على ظهورها مجددا مع طليقها الداعية معز مسعود، خلال حفل افتتاح "الجونة السينمائي".

تفاصيل ظهور شيري عادل ومعز مسعود عقب الطلاق

وظهرت شيري بفستان أسود مزين بنقوش لامعة، والذي تميز بأنه طويل وفضفاض، وذو أكمام متوسطة الطول، مع شعر "كيرلي" منسدل، خلال حفل الافتتاح.

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طلاق شيري عادل ومعز مسعود

كانت الفنانة شيري عادل أعلنت خبر انفصالها رسميا عن زوجها الداعية معز مسعود، عبر خاصة "ستوري" بحسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

وأعادت شيري نشر خبرا صحفيا يؤكد انفصالهما، جاء فيه أن المقطع الذي نشرته مع مسعود منذ فترة كان بعد انفصالهما، خاصة أنهما ما زالا يحتفظان بعلاقة إنسانية وطيدة بينهما.

انطلاق مهرجان الجونة السينمائي

وانطلقت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، الخميس الماضي، وتستمر حتى 27 من سبتمبر الجاري.

ويشارك في المهرجان 12 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.

ووصل إلى الجونة عدد كبير من الفنانين، منهم "إلهام شاهين وأحمد الفيشاوي وصبا مبارك ومحمد رمضان نجلاء بدر ومدحت العدل"، كما يحضره "يسرا وهند صبري ومحمد رمضان وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلى علوي ونيللي كريم ومروان حامد وباسل خياط وظافر عابدين وفريد بوجدير".

ولاقى النجم العالمي مينا مسعود، ضيف شرف المهرجان، الكندي صاحب الأصول المصرية، ترحابا فور وصوله إلى الجونة، حيث يحتل مكانة متقدمة في مجال السينما مؤخرًا، إذ جرى اختياره لتجسيد شخصية علاء الدين في فيلم ديزني "Aladdin، والذي تخطت إيراداته مليار دولار.