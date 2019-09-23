مكياج عروس للبشرة السمراء لإطلالة ساحرة ومميزة

العروس صاحبة البشرة السمراء تتمتع بسحر خاص ومميز، وبعالمنا العربي نشتهر بالجمال الخمري للصبايا.

ويناسب صاحبات البشرة السمراء أو الخمرية الكثير من صيحات المكياج المختلفة، التي يمكنك الاختيار بينها حسب ذوقك وملامحك، لتبرزين جمال سمرتك بأهم يوم بحياتك، لهذا قد اخترنا لك اليوم مكياج عروس للبشرة السمراء.

ومن أنسب صيحات المكياج التي يمكنك اعتمادها مع البشرة السمراء، هو اللمسات البرونزية، والتي تمنح بشرتك لون أفتح وأكثر إضاءة، سواء اخترتيه مع كريم الأساس او البلاشر والهايلايتر .



مكياج عروس ناعم للسمراء مع أحمر الشفاه الغلوس

أحمر الشفاه الغلوس من الصيحات الرائجة بشكل كبير، لكنها لا تبطل موضتها مع الصبايا صاحبات البشرة الخمرية.

يمكنك اختيار أحمر الشفاه الوردي او النود، مع محدد الشفاه الذي يمنحها حجم أكبر، لاطلالة جذابة.

Advertisements

ظلال الجفون الفاقعة للمسة لافتة

ظلال جفون بالألوان الفاقعة، اعتمدتها فوق الجفن العلوي لتمنحك لمسة لافتة وجريئة، يمكنك اختيار درجات الفوشي، أو الأصفر مع أحمر الخدود الوردي، وأحمر الشفاه اللامع.

لمسات الهايلايتر أساسية لصاحبات البشرة السمراء

لمسات الهايلايتر اللامعة سوف تزيد وجهك جمالا، حتى إن اعتمدت على ألوان فاقعة، ضعيه فوق عظمتي الخد والأنف والذقن لتبرزي أكثر ملامح وجمال وجهك.

قد يهمك ايضاً:

تعرفي على أحمر الشفاه المناسب لبشرتك وشخصيتك