علاج انتفاخ العين بهذه المستحضرات الفعّالة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 23 سبتمبر 2019 01:36 مساءً - انتفاخ العين مشكلة تظهر تحت العين مباشرة على شكل أكياس دهنية غالباً ما تأتي مرفقة بهالات سوداء تؤثر في ملامح الوجه بشكل عام. فتجعلها تبدو متبعة وفاقدة النضارة. وهناك عوامل كثيرة تقف وراء هذه المشكلة، قد تكون عوامل وراثية أو صحية، أو قد تظهر نتيجة بعض العادات السيئة التي نمارسها من دون إدراك.



من أبرز هذه العوامل، اتباع نظام غذائي غير صحيّ، تناول الكثير من الأملاح، السهر لفترات طويلة من المساء، عدم شرب الماء بكميات كافية. وتظهر الانتفاخات حول العين لدى السيدات بدءاً من سن الثلاثين حينما تبدأ نسبة الكولاجين في البشرة بالانخفاض، وعند الرجال في سن الأربعين.



الوقاية خير علاج

Lancome Advanced GénifiqueYeux Light-Pearl



يؤكد اختصاصيو الجلد أن الوقاية من ظهور هذه المشكلة أسهل بكثير من معالجتها، لذا ينصحون بتجنّب تناول المأكولات الغنية بالأملاح، والإكثار من شرب الماء بما لا يقل عن ليترين في اليوم، والنوم 7 ساعات في الليل والامتناع عن السهر لوقت متقدم من الليل. كما يوصي الاختصاصيون بضرورة حماية البشرة من العوامل البيئية المضرّة بها، من خلال استخدام كريم وقاية من اشعة الشمس، يحمي منطقة العينين من الأشعة ما فوق البنفسجية التي تتسبب بتلف الخلايا.



معالجة انتفاخ العين

Estée Lauder DayWear Cooling Anti-Oxidant Moisture GelCrem



تطوّرت أساليب العلاجات للتخلّص من هذه المشكلة، فبعض الأطباء يلجأون إلى استخدام البوتوكس لتحفيز إنتاج الكولاجين في البشرة وبالتالي تعزيز مرونتها ونضارتها، في حين يفضّل آخرون اعتماد تقنية الليزر التي تساعد في تضييق الاوعية الدموية وتخفيف مشكلة الانتفاخ، بالإضافة إلى تقنيات مستحدثة أخرى، ابتكرتها شركات التجميل والعناية بالبشرة.



مستحضرات العناية بمحيط العينين

La Prairie Skin Caviar Eye Lift



بالإضافة إلى كل التقنيات والأساليب التي يلجأ إليها أطباء الجلد واختصاصيو التجميل للتخلّص من مشكلة انتفاخ العين، تأتي مجموعة من المستحضرات التي تقدّمها العلامات التجارية والتي تحتوي على مكوّنات فعالة كالريتينول الذي يعمل على تجديد خلايا البشرة ويخلّصها من الشوائب، والكافيين الذي ينشّط الدورة الدموية ويمنع ظهور الهالات السوداء وحمض الهيالورونيك الذي يرطّب البشرة... وغيرها، والتي تدخل في تركيبة الكريمات المعالجة لمشاكل العين بشكل عام.



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