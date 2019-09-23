"اي سوير أي لاف يو".. 8 عبارات عفوية في قاموس فيفي عبده

وجهت الفنانة والراقصة فيفي عبده، في بث مباشر عبر إنستجرام، لا يتراوح مدته بضعة دقائق، العديد من السباب والألفاظ الخارجة، لجماعات الإخوان الإرهابية، والداعيين لإثارة الفوضى بالبلاد.

وخرجت "فيفي" مساء أمس، من داخل غرفتها، بملابس البيت، مرتدية "إيشارب" مع نظارة شمسية سوداء، كبيرة الحجم، أخفت العديد من ملامحها، وهي توجه العديد من الألفاظ النابية لهم، الأمر الذي جعلها تتصدر محركات البحث، على مواقع التواصل الاجتماعي.

ودائما ما تثير "فيفي" الجدل بين الحين والآخر، بسبب مقاطع الفيديوهات التي تبثها عبر حساباتها الشخصية على "السوشيال ميديا"، التي تجاوزت عدد متابعيها الـ5 مليون.

ويرصد "هُن" أبرز العبارات العامية العفوية التي اعتادت الفنانة قولها بطريقة سليمة أو خاطئة، وتجد صدى واسعًا بين مستخدمي مواقع التواصل، الذين يعيدون استخدامها بشكل ساخر كالآتي:

5 موووواه

تعبير تلقائي تستخدمه فيفي عبده في مقاطعها المصورة لتعني إرسال 5 قبلات لمتابعيها، وحظى بانتشار واسع واستخدمه عدد كبير فيما بعد، لتقدم "فيفي" برنامجًا فنيًا تستضيف خلاله نجوم الفن في الوطن العربي بعنوان "5 مووووواه"، عبر فضائية "Ten" في العام 2015.

"اسكوزمي"/ Excuse me

عبارة إنجليزية تنطق "إكسكيوز مي"، وتُقال عندما يريد الشخص أن يجذب الانتباه نحوه بشكل مهذب، خاصة عندما يرغب في توجيه سؤال لشخص آخر، أو الاعتذار عن الإزعاج أو المقاطعة.

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"مش كل قط يتقاله يا مشمش ومش كل فار يعرف يختار"

عبارة عامية تكررها فيفي عبده باستمرار خلال المقاطع المصورة، التي تداوم على نشرها عبر حساباتها، وتشير إلى الاستخفاف بقدرات شخص ما، حتى لا يميل للغرور والتعالي فيما بعد.

"كيس بيج هاج" - Kiss and big hug

عبارة باللغة الإنجليزية تعني "قبلة وحضن كبير"، وتستخدمها الفنانة في توديع محبيها في نهاية أغلب مقاطع الفيديو، التي تنشرها عبر إنستجرام.

"صم تايم كده وصم تايم كده"

عبارة جمعت فيها "فيفي" بين العامية العربية واللغة الإنجليزية، وتعني أنها في بعض الأحيان بحال يختلف عن أحيان أخرى، واستخدمتها خلال حوارها مع الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامجها "تخاريف"، المُذاع عبر فضائية "MBC".

"أي سوير أي لاف يو" - I swear I love you

هي عبارة باللغة الإنجليزية أيضًا، وتعني "أقسم لك أنني أحبك"، وتستخدمها فيفي في ختام مقاطعها المصورة أيضًا للتأكيد على محبتها لمتابعيها.

"5 أيوة بقى ويلا بقى"

عبارة أخرى اشتقتها فيفي عبده من تعبير "5 مواه" بعد انتشاره، وصفتها بالـ"تحابيش" التي تصاحبه، خلال حوارها في برنامج "الحكاية"، بالأمس.

"أي كانت بيليف إت"- I can't believe it

عبارة باللغة الإنجليزية تعني عدم القدرة على تصديق شيء ما، وتستخدمها الفنانة بشكل مستمر خلال حواراتها التليفزيونية ومقاطعها المصورة بمواقع التواصل الاجتماعي.