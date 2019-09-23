طريقة عمل الأرز الصيني لرجيم مثالي

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إذا كنتي تتبعين أنظمة الرجيم الغذائية، لتقليل الوزن، والتحم في شهيتك، حضري الأرز الصيني بالخضروات المُشبع، لرجيم مثالي، وذلك لزيادة شعورك بالشبع، والاستفادة من مكوناته الغذائية.
مقادير الأرز الصيني
أرز أبيض "طويل"
ملعقة زيت
فصين ثوم مهروسين
زنجبيل مفروم ناعم
بصل أخضر
جزر مفروم
بازلاء
دجاج
صويا صوص لايت
زيت سمسم
طريقة عمل الأرز الصيني
في البداية، اغسلي الأرز جيدًا، وقومي بسلقه، في الماء، مثل طريقة سلق المكرونة.
ضعي الزيت على النار في مقلاه، وضيفي له البصل والزنجبيل والثوم والدجاج والجزر والبازلاء، واستمري في التقليب جيدًا.
ضيفي الأرز وقلبي حتى يتغير لونه، ثم الصويا صوص وزيت السمسم.
قلبي المكونات حتى تنضج، جميعها، ثم ارفعيه من على النار.
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