فساتين سهرة مميزة تناسب حفلات الخطوبة من وحي السعودية روز

ظهرت عارضة الأزياء السعودية روز بفساتين مميزة عدة، وإطلالات مذهلة تناسب حفل الخِطبة، حيث تميزت فساتينها بقصَّات وألوان رائعة اختارتها بعناية تناسب قوامها المتناسق ولون بشرتها وشعرها، لتُلهمك -عزيزتي- خيارًا مثاليًّا في هذا اليوم المميز.

تألقت روز بفستان أحمر طويل ومنفوش بأكمام شفافة وكشكشة على منطقة الصدر، وأطلت بفستان مكشوف الصدر والأكتاف ومُزيَّن بأكمام شفافة منفوخة مُزيَّنة بنقوش خضراء وزهرية تملأ الفستان، واختارت فستانًا ذهبيًّا لامعًا ضيقًا زينته فتحة جانبية وقصَّة رقبة مميزة، وتجملت بفستان زهري منفوش بقصَّة كتف مَلَكيَّة وقصَّة رائعة من أحد الأطراف.

وتزينت بفستان زهري بأكمام مصنوعة من قماش الدانتيل ومُصمم بطبقات مختلفة الأقمشة باللون الزهري، وظهرت بفستان أبيض مكشوف الظهر يزينه ذيل وعدة خطوط شفافة، وتأنقت بفستان رمادي منفوش بأكمام طويلة مرفوعة شفافة، صُمِمَ بشكل مكشوف الصدر محاط بزهور وردية في الأعلى ومُزيَّن بالرمادي من الأسفل لإطلالة مَلَكيَّة.

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