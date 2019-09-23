بدائل البروتين الطبيعية للشعر.. الموز والجاز أبرزها

بروتين الشعر، أصبح واحدا من اهتمامات العديد من الفتيات، في الوقت الحالي، فهو يساعد على فرده لفترة طويلة، دون التعرض للمججفات، أو مستحضرات العناية بشكل يومي.

استشاري جلدية يحذر من البروتين

الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس مركز القومي للبحوث السابق، حذر من استخدام البروتين لفرد الشعر ويتسبب في تدميره والإصابة بالسرطان.

وأكد الناظر، خلال حوار سابق في برنامج "ست الستات"، أن البروتين ليس مُضرا للشعر في شكله الطبيعي، ولكن عند إضافة مادة مُثبتة له "الفورمالين" وهنا تكمن الخطورة حيث إن الفورمالين مادة خطيرة وتسبب السرطان، وأكد أن مجرد استنشاق رائحة تلك المادة تسبب كثيرا من الأمراض.

بدائل البروتين الطبيعية للشعر

تلجأ بعض الفتيات لاستخدام بدائل طبيعية، بدلًا من أن يعرضن فروة الشعر للفورمالين المُدمر لها.

قناع الموز والبيض بديل بروتنين الشعر

وبحسب ما ذكر موقع BOLD SKY فإن خليط الموز والبيض، قادر على فرد وتنعيم خصلات الشعر بطريقة طبيعية، دون ترك آثار جانبية، على فروة الرأس.

المكونات

صفار بيضة.

ثمرتان من الموز.

طريقة تطبيق القناع

اهرسي الموز جيدًا، واخلطيه مع صفار البيض، في وعاء عيق.

اغسلي شعرك، ونظفيه بعمق، واتركيه يجف.

ضعي الخليط من الجذور وحتى الأطراف، ثم ضعي غطاء بلاستيكيا على شعرك.

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اتركيه عدة ساعات، قبل غسله بالشامبو جيدًا، للتخلص من رائحة البيض.

الجاز بديل للبروتين

نصحت خبيرة التجميل أمنية طاهر، باستخدام الجاز، لفرد وتنعيم الشعر، كالبروتين تمامًا.

وأوضحت، خلال استضافتها في برنامج "السفيرة عزيزة"، أنه رغم فوائده، إلا أن له أضرارا بسيطة، مثل ترك رائحة على الشعر، مع التهابات في فروة الرأس عند استخدامه مباشرة دون وجوت مرطبات، بالإضافة إلى أنه يصعب غسله.

وكشفت عن مكونات الوصفة التي تساعد على تكثيف الشعر، وتتكون من:

ملعقة زيت خروع.

ملعقة زيت جرجير.

ملعقة زيت ثوم.

ملعقة زيت بصل.

ملعقة جاز.

طريقة تطبيقه

في وعاء عميق، امزجي جميع المكونات جيدا.

اغسلي شعرك، وقبل تجفيفه، ضعي الخليط من الجذور للأطراف.

غطي الشعر، واتركيه لمدة ساعتين.

كرري الوصفة مرة أسبوعيا مع الاستمرار لمدة 3 أشهر.