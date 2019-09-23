علقت الفنانة بشرى على سخرية البعض من ارتدائها فستان "ريش" في أول أيام مهرجان الجونة السينمائي. وقالت خلال لقائها ببرنامج "ET بالعربي": "الموضة الريش السنادي، وهما 3 اللي لبسوا ريش". وأضافت: "حيرتونا الناس تلبس على الموضة ولا منلبسش، المهم الفستان يبقى شكله حلو ولايق على النجمة، والمهم الاهتمام بالجوهر".

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كانت هذه تفاصيل خبر بشرى عن تعليقات الجمهور على ارتدائيها لفستان ريش: "حيرتونا معاكم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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