"مساحة عربيات وراقصة الواتساب".. فنانات سخرن من إطلالاتهن في مهرجان الجونة

إطلالات غير موفقة ظهرت بها عدد من الفنانات، لم تلق استحسان الجماهير، خلال افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، في دورته الثالثة، والتي انطلقت فعالياتها، الخميس الماضي، وكان من أبرز اللقطات خلال الحفل، للفنانتين "علا رشدي وريهام عبد الغفور".

لم تفوت الفنانتان، الفرصة، في السخرية من إطلالاتهما خلال تواجدهما على السجادة الحمراء.

علا رشدي.. راقصة واتساب

سخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من إطلالة علا والتي ظهرت خلال إحدى الصور الفوتوغرافية، وهي ترقص، الأمر الذي ربطوا بينه وبين "إيموجي" الراقصة عبر تطبيق واتساب، حيث ظهرت بفستان أحمر.

ونشرت علا، عبر حسابها على إنستجرام، صورة لها من المهرجان، وعلقت عليها: "أنا لو كنت قاصده، مكنتش هطلع شبها كده".

ووجهت رسالة إلى المصورين خلال المهرجان، بقولها: "دي فتحة فستاني.. صوروها"، إذ حرصت على التقاط مجموعة من الصور التذكارية على السجادة الحمراء، بصحبة زوجها.

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ريهام عبدالغفور.. مسَّاحة عربيات

سخرت الفنانة ريهام عبد الغفور من إطلالاتها خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة في دورته الثالثة، حيث أطلت بفستان أزرق، مكشوف الصدر، ويمتلئ بالفرو الأزرق حتى نهاية الفستان، تتخللهما فراغات شفافة.

وعلقت "ريهام" على إطلالتها: "أنا قولت حيسفوا عليا بإنه ريش، وفرخة، وكده بس الحمد لله طلعت car wash".

انطلاق الدورة الثالثة من مهرجان الجونة

انطلقت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، في السابعة من مساء الخميس 19 من سبتمبر الجاري، وتستمر حتى 27 من الشهر ذاته.

ويشارك بالمهرجان 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.

ووصل إلى الجونة عدد كبير من الفنانين، منهم "إلهام شاهين وأحمد الفيشاوي وصبا مبارك ومحمد رمضان نجلاء بدر ومدحت العدل"، كما يحضره "يسرا وهند صبري ومحمد رمضان وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلى علوي ونيللي كريم ومروان حامد وباسل خياط وظافر عابدين وفريد بوجدير".

النجم العالمي مينا مسعود، ضيف شرف المهرجان، الكندي صاحب الأصول المصرية، لاقى ترحابا فور وصوله إلى الجونة، حيث يحتل مكانة متقدمة في مجال السينما مؤخرًا، إذ جرى اختياره لتجسيد شخصية علاء الدين في فيلم ديزني "Aladdin، والذي تخطت إيراداته مليار دولار.