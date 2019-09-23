القصة الكاملة لاغتصاب فتاة من والدها و2 من أعمامها في كرداسة

طفلة لم تُكمل بعد عامها الـ15، تعرضت لوقائع اغتصاب وتحرش وهتك عرض على يد والدها وشقيقيه، حيث تجرَّدوا من كل معاني الإنسانية، فباتوا ذئابًا بشرية تفتكت بمن هي من لحمهم ودمهم.

أقدمت "سارة" على الذهاب إلى ديوان مركز شرطة كرداسة، وطلبت مقابلة رئيس المباحث، وكشفت له عن ملابسات الجريمة المروِّعة التي تعرضت لها.

الفتاة قالت في محضر الشرطة، إن والدها أجبرها على خلع ملابسها وتحرش بها، وقام بملامسة أجزاء من جسدها، مشيرة إلى أنه اعتاد فعل مثل هذه الأمور عدة مرات.

وأشارت إلى أن 2 من أعمامها قاما باغتصابها بالقوة، وتعديا عليها جنسيًا على مدار الـ9 أشهر الماضية، حتى مساء يوم إبلاغها عن تلك الجريمة، مؤكدة أنها عندما تمكنت من الفرار منهم، توجهت مباشرةً غلى قسم الشرطة، واتهمت ثلاثتهم بوقائع الاغتصاب والتحرش.

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قوات الأمن ألقت القبض على المتهمين، وهم "عاطف" 52 سنة عامل، والد الفتاة، و"عبدالله" 40 سنة عمها الأول، سائق، و"سمير" 25 سنة، عمها الثاني، خياط، وبمواجهتهم بما جاء من اعترافات الفتاة في محضر الشرطة، أقروا بصحتها، وجرى التحفظ عليهم.

وقررت النيابة عرض الفتاة على الطب الشرعي، لبيان مدى صحة أقوالها من عدمه.

وفي تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح أمس، جرى إيداع المتهمين الثلاثة، داخل قفص الاتهام، ومواجهتهم بما جاء في محضر الشرطة من اتهامات على لسان الفتاة، واعترفوا بما جاء على لسانها، فأصدر القاضي قرارًا بحبسهم لمدة 15 يومًا.

وقالت مصادر مطلعة على التحقيقات، إن النيابة العامة، تحت إشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، في انتظار تقرير الطب الشرعي الذي سيفصل في الواقعة، وأيضًا تحريات المباحث بشأن ما جاء على لسان الفتاة في محضر الشرطة، وتحقيقات النيابة.