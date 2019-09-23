ماسك إزالة شعر الوجه

تعاني الكثير من السيدات من ظهور شعر الوجه على فترات متقاربة ذلك قد يسبب لهن عائقا في بعض الأحيان، فضلًا عن أن الكثير منهن لا يستطعن الذهاب لصالون التجميل بشكل دوري .

تقدم "هُن" في التقرير التالي ماسك لإزالة شعر الوجه في المنزل.

مكونات الماسك:

بياض بيضة واحدة

ملعقة كبيرة من السكر

ملعقة كبيرة من النشا

فوط المطبخ الورقية.

Advertisements

طريقة تحضير الماسك:

يخفق بياض البيض مع النشا والسكر جيداً للحصول على خليط متجانس.

يوزع الخليط الناتج على أماكن الشعر الزائد على الوجه، أو يمكنكِ استخدامه كماسك على كامل بشرة الوجه، ثم توضع مناديل المطبخ الورقية ثم طبقة أخرى من الماسك وأعلاها منديل آخر.

يترك القناع حتى يجف تماماً، ثم يسحب من الأسفل في اتجاه الأعلى بحرص للتخلص من الشعر الزائد.