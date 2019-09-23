تبدأ الكثير من السيدات خلال تلك الأيام، البحث عن الوجبات الخالية من الدهون حتى يفقدوا أوزانهم قبل الدخول في فصل الشتاء وكذلك للحفاظ على الصحة العامة لهن، ولذلك تعد وجبة الفراخ الدايت بصوص الليمون من أفضل الوجبات التي قد تساعد على ذلك. وتقدم "هُن" طريقة عمل فراخ دايت، للشيف سالي فؤاد.. * مقادير صدور الدجاج بصوص الليمون الدايت: 8 صدور دجاج مخلية ملعقة كبيرة زيت كوب ماء ملعقة صغيرة نشا ملعقة صغيرة ثوم مفروم ملح Advertisements فلفل أسود ربع كوب عصير ليمون مكعب زبدة خضار سوتيه شرائح ليمون طريقة تحضير صدور الدجاج بصوص الليمون الدايت: - تتبل صدور الدجاج بالملح والفلفل وتشوح في ملعقة الزيت على الجانبين مع إضافة الملح و الفلفل. - يضاف مكعب الزبدة والثوم والقليل من الماء ثم تخلط النشا في باقي كمية الماء وتضاف للدجاج على النار. -يضاف عصير الليمون ثم ترفع من على النار وتقدم مع الخضار السوتيه وتزين بشرائح الليمون.

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