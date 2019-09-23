وصفات طبيعية لنفخ الشفايف في المنزل

تسعى الكثير من الفتيات للحصول على مظهر أنثوي ومميز، من خلال اللجوء لعمليات التحميل والفيلر للشفاة لجعلها تبدو ممتلئة. وإليك وصفات لنفخ الشفايف في المنزل، بحسب "مايو كلينيك". الفازلين والقرفة المقادير ملعقة صغيرة من زيت القرفة أو مسحوق القرفة. نصف ملعقة صغيرة من الفازلين. طريقة التحضير وصفة الفازلين والقرفة - تُخلط القرفة والفازلين. - تُدلك الشّفاه بالخليط ويُترك عليها عدّة دقائق قليلة قبل مسحه. Advertisements - ثم يتم وضع بلسم الشّفاه القرفة وزبدة الشيا المقادير ملعقة صغيرة من زبدة الشّيا 3 قطرات من زيت ورق القرفة طريقة التحضير - تُخلط زبدة الشّيا وزيت ورقة القرفة. - يُستخدم الخليط كبلسمٍ للشّفاه أو يُدلك على الشّفاه مدّة 2-3 دقائق قبل غسله.

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