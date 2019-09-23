الامارات | أفراح الحميري والمرر

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الحميري والمرر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام راشد سعيد حبوة الحميري حفل استقبال بمناسبة زفاف نجله خالد إلى كريمة حمد عوض المرر. وحضر الحفل، الذي أقيم في قاعة أفراح الهيلي في العين، عدد من وجهاء القبائل وكبار المسؤولين وضباط القوات المسلحة والشرطة، وأعيان قبيلتي الحميري والمرر، وحشد كبير من الأهل والأصدقاء. وتخللت الحفل فقرات تراثية وشعبية. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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