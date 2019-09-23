الامارات | أمسية في دبي تتغنّى بإنجازات السعودية

شكرا لقرائتكم خبر عن أمسية في دبي تتغنّى بإنجازات السعودية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظَّم بيت الشعر في دبي، التابع لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أمسية شعرية على شاطئ لامير بمنطقة جميرا، مشاركةً للمملكة العربية السعودية الشقيقة أفراحها بيومها الوطني الـ89.
وشارك في الأمسية، التي حضرها جمهور لافت من المملكة والإمارات، شعراء إماراتيون وسعوديون تغنّوا بحب الأوطان، وأشادوا بإنجازات المملكة.
وشهدت الأمسية التي قدمها الشاعر والإعلامي، أحمد الشراري، قصائد شارك بها الشعراء: سيف المنصوري، ومذكر الحارثي (الإمارات)، والشاعرة تهاني التميمي (السعودية).
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