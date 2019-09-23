الامارات | أفراح الكعبي

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الكعبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام حجي محيل الكعبي حفل استقبال بمناسبة زفاف نجله سالم إلى كريمة راشد سلطان بالعبد الكعبي، وذلك بقاعة زاخر للأفراح في العين. وحضر الحفل عدد من شيوخ القبائل وأعيان قبيلة الكعبي، الى جانب عدد من ضباط القوات المسلحة والشرطة ورجال الأعمال، وجمع غفير من الأهل والأصدقاء. وتخللت الحفل عروض فنية من تراث الإمارات الأصيل. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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