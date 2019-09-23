الامارات | مكتبة الصفا للفنون والتصميم في دبي.. مساحة ملهمة

شكرا لقرائتكم خبر عن مكتبة الصفا للفنون والتصميم في دبي.. مساحة ملهمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمتاز مكتبة الصفا للفنون والتصميم في دبي بطابعها المعماري المعاصر، وتصميمها الهندسي المميز، وتعد منصة مثالية للإبداع، إذ تطل منافذها الزجاجية على مناظر طبيعية ساحرة، ومساحة خضراء تضيف جمالية خاصة للمكتبة. وتضم المكتبة - حسب بيان لهيئة الثقافة والفنون في دبي - آلاف الكتب والمواد العلمية المتخصصة في مجالات الفنون والتصميم، بما في ذلك الفنون الجميلة، وفنون الأداء، والموسيقى، والعمارة، وفن الخط العربي، والتصوير الفوتوغرافي، وغيرها. وتعد مساحة ملهمة تحفز الكبار والصغار على الاطلاع والمعرفة وتنمية مواهبهم.

كما تحتوي مكتبة الصفا للفنون والتصميم على صالتين لعرض الأعمال الفنية، وقسم مكتبة الأطفال، الذي تنظم فيه فعاليات متخصصة في القراءة وورش العمل، كما تشتمل المكتبة على غرف حديثة متعددة الأغراض، ومساحات مخصصة للعمل وعقد الاجتماعات.

• المكتبة تضم آلاف الكتب والمواد العلمية المتخصصة في الفنون والتصميم.

• تطل على مناظر طبيعية ومساحة خضراء، تضيف جمالية خاصة للمكتبة.