الامارات | ليدوكس: أجمل الكائنات في العالم لاجئة

شكرا لقرائتكم خبر عن ليدوكس: أجمل الكائنات في العالم لاجئة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المصور العالمي فلوريان ليدوكس خلال جلسة بعنوان «الصورة التي غيرت مجرى حياتي» في المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر» أن احترافه مهنة التصوير جاء بعد أن أخذه والداه في رحلة إلى القطب الشمالي في طفولته، مؤكداً أن تصوير الجليد كشف له خطورة التغير المناخي على البيئة، وقال: «أدركت أن أجمل الكائنات في العالم ستصبح لاجئة خلال سنوات قليلة».

وأشار المصور الفرنسي فلوريان ليدوكس إلى أنه انبهر بجمال الطبيعة الجليدية في ذلك الوقت، وبدأ باستخدام الكاميرا والتقاط الصور المختلفة للحيوانات والطيور والطبيعة الجليدية.

وتابع فلوريان ليدوكس «لم أكن أشعر بالسعادة، أحسست أنني لم أحقق حلمي بعد، وأردت أن ألتقط صوراً تعبر عن هويتي وتعكس تجربتي في احتراف التصوير، وصادف أن سمعت عن رحلة لمجموعة من العلماء إلى جزيرة (جرين لاند)، فقررت خوضها، بعد أن عرفت أن الجزيرة يغزوها الجليد طوال أيام السنة».