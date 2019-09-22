زوجة علي معلول تشاركه الاحتفال ببطولة السوبر

شارك التونسي، علي معلول، لاعب النادي الأهلي، متابعيه بعدة صور تجمعه بزوجته، وطفله، خلال احتفالهم ببطولة "السوبر".

وأظهرت الصور، التي نشرها "معلول"، عبر "انستجرام" معلول، وهو يرتدي "تيشيرت " الفريق، في حين ظهرت زوجته، بسترة "كت" باللون البرتقالي، الغامق، مع جينز.

وتعمدت زوجته على الظهور بإطلالة طبيعية، دون مكياج، وبشعر "مربوط".

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وتفاعل العديد من المتابعين مع الصور، التي حصدت حوالي 30 ألف تسجيل إعجاب.

الأهلي يتوج بالسوبر على حساب الزمالك

ونجح فريق النادي الأهلي في حسم لقب السوبر المصري، على حساب فريق الزمالك، بـ 3 أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما يوم أمس، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وكان التونسي علي معلول، قد انتقل إلى صفوف النادي الأهلي في مطلع موسم 2016 - 2017، قادما من صفوف فريق الصفاقسي التونسي، ليبدأ بعدها رحلة مليئة بالنجاحات بالنسبة لـ"علولو".