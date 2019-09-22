مكياج العيون الأزرق خيار النجمات الأمثل على السجادة الحمراء

واحد من أكثر الألوان التي تلفت الأنظار بـ مكياج النجمات على السجادة الحمراء، هو ظل الجفون الأزرق بدرجاته المختلفة والمميزة، والكثير من نجمات العالم قد اخترناه هذا العام كأسلوب جريء وقوي بمكياجهنّ أمام الأضواء.

وهذه الدرجة أيضًا أصبحت واحدة من أكثر الدرجات الرائجة بشكل كبير هذا الموسم، بخاصة وأنها تلائم صاحبات البشرة الخمرية بعالمنا العربي، وبالطبع صاحبات البشرة الفاتحة.

رسمة عيون القطة بظل الجفون الأزرق من Chloe Moretz كلوي مورت

Chloe Moretz

يمكنكِ عمل هذه اللمسة الجريئة من رسمة عيون القطة بالكامل من ظل الجفون الأزرق البحري، كالذي اختارته النجمة كلوي مورتز، والذي يُبرز جمال العيون الملونة، ويمنح لمسة متوهجة، اعتمديه مع ألوان النود لأحمر الشفاه والخدود الناعمة.

العيون السموكي بلمسة الأزرق من Emily Ratajkowski إميلي راتاجكوسكي

Emily Ratajkowski

أما النجمة العالمية Emily Ratajkowski إميلي راتاجكوسكي، فقد اختارت العيون السموكي بلوني الأسود والأزرق، مثالية للعيون الواسعة، والوجه النحيف، مع رموش كثيفة واحمر شفاه نود مات.

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ظل الجفون الأزرق الفيروزي من Alison Brie أليسون بري

Alison Brie

لفتنا هذا المكياج الأنيق من Alison Brie اليسون بري، لاختيارها درجة الفيروزي لظل الجفون العلوي، والذي أبرز عيونها بشكل كبير، مع الكحل الأسود داخل الجفن العلوي، ليمنح عيونها المدورة اتّساعًا، ومكياجًا هادئًا.

ظل الجفون الأزرق للجفن السفلي من Emma Stone إيما ستون

Emma Stone

يمكنكِ فقط الاكتفاء بلمسة من ظل الجفون الأزرق للجفن السفلي، والذي سوف يمنح عينيكِ إضاءة، ويُبرز لونها، كالذي اختارته النجمة إيما ستون، بينما اعتمدت ظل الجفون البني الداكن فوق جفنها العلوي، برسمة مسحوبة لعيونها المبطنة.

بهذا الألبوم إليكِ مكياج نجمات بظل الجفون الأزرق لخيار مثالي

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