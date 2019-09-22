شائعات وزواج سري وكيد نسا.. مواقف من حياة ريهام حجاج في يوم ميلادها

خطت خطواتها الأولى في عالم الفن، حينما شاركت في فيلم "سفاري"، خلال عام 2010، ليذيع صيتها وانتشارها حينما فتحت أبواب النجومية لها من خلال مسلسل "شربات لوز" مع الفنانة يسرا.

الفنانة ريهام حجاج بدأ الضوء يسلط عليها مؤخرا، خاصةً عقب زواجها من طليق الفنانة ياسمين عبد العزيز، ومنذ ذلك الحين تدور حولها الشائعات والمشاكل أيضا.

ويوافق اليوم (22 سبتمبر)، يوم ميلاد الفنانة ريهام حجاج الـ33، ويُقدم "هُن" عبر السطور التالية، أبرز المحطات في حياتها، من الشائعات إلى الزواج السري، وتفاصيل توتر العلاقة بينها وبين الفنانة ياسمين عبد العزيز.

زواج ريهام حجاج من المصور اللبناني محمد مكاوي

تزوجت ريهام للمرة الأولى، من المصور اللبناني محمد مكاوي، الشهير بـ"ميكي"، والتي تعرفت عليه قبل دخولها عالم الفن، وظلت برفقته ما بين بيروت والقاهرة وإيطاليا لمدة 5 أعوام، ورزقت منه بطفلة، ولم يشأ لهذه الزيجة الاستمرار، حيث انفصلا وقررت العودة إلى مصر.

حاولت ريهام إخفاء زواجها عن الجمهور، إلى أن سُرِّبت صورة لزواجها من "ميكي" عبر صفحات السوشيال ميديا، خاصةً بعدما اصطحبت ابنتها خلال العرض الخاص لفيلم "مولانا"، ورفضت حينها التقاط أي صور لها.

وردت ريهام حجاج، على الصورة المتداولة لها بشأن زواجها مسبقًا، عبر حسابها على إنستجرام: "الناس التافهة اللي اجتهدت عشان تطلع صورة قديمة لكتب كتابي من مجلة، وتنشرها على أنها شيء ممكن يضايقني، أحب أقولهم: إطلاقا".

وواصلت: "كل محاولات التشويه اللي عماله تحصل لواحدة اتجوزت على سنة الله ورسوله، من راجل مطلق أصلا، إن دلت على شيء، فتدل على مرض النفوس، ونصيحة للستات الفاضية، مفيش راجل بيتسرق".

وأضافت: "الناس بتتجوز وتطَّلق عادي، وكل شيء قسمة ونصيب، وربنا اللي بيبقى كاتب ومقدر، بلاش تفاهة، ولو كل واحد طلَّع صورته من 15 سنة، هيلاقي شكله اختلف، عادي".

شائعات ارتباط لحقت بها

ريهام حجاج وأحمد السعدني

كان الفنان أحمد السعدني، كثير الظهور على إنستجرام، منذ عام من الآن، ونشر على حسابه به، صورا كثيرة تجمعه بالفنانة ريهام حجاج، ما أثار حولهما كثيرا من الجدل، بأنهما على علاقة عاطفية "سرا"، وزادها قوة، نبأ انفصال السعدني عن زوجته وأم أولاده.

أكدت مصادر مقربة من الطرفين، حينها، نية زواج قريبة بين السعدني وحجاج، وكانت "ريهام" كذلك تنشر كثيرا من الصور التي تجمعهما، حتى أنها كتبت على إحداها "رفيق الدرب"، ما أوحى بأن ما يجمعهما تعدى حدود الصداقة بالفعل، فقد كانت تلك العلاقة محل جدل طوال عام كامل.

الأمر لم ينته فعلا بالزواج، فقد ألغى "السعدني" متابعته لـ"ريهام" على إنستجرام، بشكل مفاجئ، وهو ما قابلته نفس التصرف، كما حذف "السعدني" كل الصور التي جمعته بها من حسابه، لكنها كانت انتشرت بالفعل في كثير من المنصات، وأظهرت القرب الشديد بينهما.

ريهام حجاج حسمت الجدل بشأن طبيعة ارتباطها بأحمد السعدني، خلال مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثانية من العام الماضي، حينما وجهت مذيعة قناة CBC سؤالا إليها، حول ما تردد عن ارتباطها به، لتكشف عن مدى حقيقة ذلك: "لم أرتبط بأحمد السعدني، وهي مجرد شائعة شاهدتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولا أعرف من أين جاءت، وعندما أقرر الارتباط، سأعلن ذلك فورا للجميع".

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ريهام حجاج وعادل مجدي كامل

صورة جمعت ريهام حجاج بـ"عادل"، نجل الفنانين مجدي كامل ومها أحمد، والذي يبلغ من العمر 19 عامًا، حيث كانت تحتضنه.

وعلق الجمهور على الصورة، مشيرين إلى أن ثمة علاقة عاطفية تجمعهما، لكن خرج الفنان مجدي كامل سريعًا في تصريح له، ونفى ما يتردد من أقاويل عن وجود علاقة عاطفية تجمع ريهام حجاج بنجله، مؤكدًا أنه شاب ترعرع في أسرة فنية، ومن الطبيعي أن يكون له أصدقاء من الوسط الفني، وأن ريهام مجرد صديقة مقربة من الأسرة.

رجل الأعمال محمد حلاوة

آخر الشائعات التي طالت ريهام حجاج، هو نبأ زواجها من رجل الأعمال محمد حلاوة، طليق الفنانة ياسمين عبد العزيز، وبالفعل تزوجا بعد طلاق "حلاوة" لـ"ياسمين".

مواقف ريهام وياسمين عبد العزيز

القصة بدأت من حساب الفنانة ياسمين عبد العزيز على إنستجرام، حيث نشرت عددا من الصور عبر "ستوري"، بنحو 3 أو 4 صور لمجموعة كبيرة من الزهور الحمراء، وأرفقتها بـ"كارت" أرسل معها مكتوب عليه "أحبك ياسو"، وردَّت عليه هي: "لا".

لم تكن الورود نفسها هي ما أثارت غيرة الفنانة ريهام حجاج، بل تعليق ياسمين عبد العزيز عليها: "سلم لي على جوزك يا إسماعيل بيه"، ثم صورة أخرى عبر خاصية الاستوري، لكوكب الشرق أم كلثوم بأغنيتها الشهيرة: "عايزنا نرجع زي زمان، قول للزمان ارجع يا زمان"، في إشارة واضحة لزوجها السابق محمد حلاوة.

بانو على أصلكوا بانو

ردت ريهام على ياسمين عبر "ستوري"، بنشر فيديو من حفل حضرته، لفتاة تؤدي أغنية للفنانة الراحلة سعاد حسني "بانو بانو على أصلكوا بانو"، على خشبة المسرح، وهو ما اعتبره رواد مواقع التواصل الاجتماعي "تلقيح"، و"شغل كيد نساء"، بينهما.

إسماعيل بيه

ظلت المشاجرة قائمة، ونشرت ياسمين عبد العزيز صورة جديدة عبر "ستوري"، لكنها لم تكمل ساعة واحدة، حتى حذفتها، وقالت خلالها، موجهة كلامها لـ"حلاوة": "بطل كدب يا إسماعيل بيه، ولا الشبشب اترفع؟".

ريهام مع حلاوة في استاد القاهرة.. وياسمين: بحب الأناناس

قبل ساعات من انطلاق حفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية خلال العام الجاري، في استاد القاهرة، تواجدت الفنانة ريهام حجاج، برفقة زوجها، محمد حلاوة، ووثقت ذلك، بمجموعة صور تجمعها.

وظهر "حلاوة" وهو يحتضن زوجته "ريهام" داخل المدرج، واكتفت الفنانة بوضع "إيموجي قلوب" على الصور.

وفي الوقت ذاته، قررت الفنانة ياسمين عبد العزيز، مشاركة متابعيها عبر إنستجرام، بمقطع فيديو قديم لها، في أثناء تقديمها إعلان لإحدى شركات العصائر، معلقة عليه: "وكل الناس بتحب الأناناس".