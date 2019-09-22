اطلالة ساحرة لـ نيكول سابا تشعل السوشيال ميديا وأطلت سابا بها بفستان وان شولدر وقصير باللون الرمادى الغامق،وحزام من الوسط باللون الرمادى ،وحذاء مكشوف بكعب عالى باللون الأسود. قد يهمك أيضاً : تعرفي على اكسسوارات باللون البني لأجمل إطلالة خريفية

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