كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 22 سبتمبر 2019 01:44 مساءً - يشكل رسم الحواجب خطوة أساسية في الحصول على مكياج أنيق ومكتمل من جهة، وتعزيز جمال ملامح وجه المرأة من جهة أخرى. وفي الوقت الحالي، أصبحت أساليب ملء الفراغات في الحواجب وتكثيفها كثيرة ومتعددة يصعب معها أحياناً الثبات على أسلوب واحد. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا: رسم الحواجب هل لا يزال ترند؟ تعرفي الى الجواب في هذا المقال.

رسم الحواجب



رسم الحواجب في المنزل

منذ سنوات عدة، كان رسم الحواجب في المنزل رائجاً كثيراً بين غالبية النساء، بحيث كان يتم رسم الحواجب بواسطة قلم رسم الحواجب بلون مطابق للون البشرة، وكان تحصل المرأة بذلك على رسمة حواجب ذات مظهر طبيعي، تحسّن كثيراً من شكل وجهها. لكن اليوم، وبعد ظهور الكثير من التقنيات الحديثة، لم يعد رسم الحواجب ترند أو موضة رائجة كما كان سابقاً، حيث أصبحت غالبية النساء يفضلن اللجوء إما الى تقنية النانو، أو تقنية الميكروبليدينج، أو زراعة الحواجب وغيرها...



هل يجب التخلي عن رسم الحواجب؟

لا شك أن التقنيات الجديدة التي تعمل على تكثيف الحواجب وملء الفراغات فيها، تحتاج الى مبالغ مالية قد لا تكون في متناول جميع النساء، لذلك ليس بالإمكان التخلي عن رسم الحواجب، لا سيما مع ظهور العديد من منتجات تكثيف الشعر من مختلف الماركات العالمية التي تعمل على ملء الفراغات بصورة مؤقتة، والتي تختلف تركيبتها بين البودرة، الجل، والقلم، والتي يمكن المرأة الاختيار في ما بينها وفقاً لحاجتها. إضافة الى ذلك، يمكن المرأة القيام برسم الحواجب خلال دقائق من دون أي تكلفة أو جهد، فتدوم رسمة حاجبيها طويلاً، لا سيما إذا ما استخدمت منتجات ملء الفراغات عالية الجودة.

ترند رسم الحواجب



طريقة رسم الحواجب بالمكياج

تعتمد الخطوة الأولى في تكثيف الحواجب وملء الفراغات فيها من خلال استخدام المكياج، على رسم الخط الخارجي والداخلي للحاجب، وذلك لتحديد السُمك الذي ترغبين فيه. من ثم، قومي بملء الفراغات بطريقة تبدو طبيعية، وتمشيط الحواجب بشكل جيد. واحرصي دائماً على استخدام مستحضرات مقاومة للماء، لتجنب فساد رسمة الحواجب أو سيلان مستحضرات تكثيف الحواجب.

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