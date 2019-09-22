مناكير لليوم الوطني السعودي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 22 سبتمبر 2019 01:44 مساءً - تحتفل المرأة السعودية باليوم الوطني السعودي، معتبرة أنّ من أهم الاشياء الممكن أن تظهر فيها في هذه المناسبة الى جانب مكياجها وتسريحتها، هي مناكير الأظافر ، حيث إنه يُعتبر من الأمور المهمّة للمرأه العربية، لأنه مكمّل الأناقة مع مختلف المناسبات.

لهذه المناسبة إليكِ أجمل مناكير لمناسبة اليوم الوطني السعودي:

مناكير باللون الأخضر مع رسومات العلم السعودي

تنوعت الألوان حيث اللون الأخضر النابض بالحيوية، مع تدرجاته من وحي العلم السعودي، لتكوني عصرية وأنيقة.

لذا احصلي على اطلالة مميزة تعتمد في المقام الأول طلاء الأظافر باللون الأخضر.

وبجانب اللون الاخضر من الممكن وضع اللون الابيض الناصع، كي تكتمل اطلالتكِ المستوحاة من اليوم الوطني السعودي.

ويمكنكِ أن تتألقي مع وضع ألوان العلم الوطني للمملكة، وبعض لمسات الستراس.

فرنش باللون الأخضر

كما أنّ رسومات العلم السعودي في هذه المناسبة، هي الأكثر ملاءمة لتكوني متميزة في احتفالاتِك.

وإذا كنتِ من محبات الفرنش، يمكنكِ اختيار هذه الصيحة باللون الأخضر.

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وهنا نعرض لكِ طريقة تطبيق الفرنش التي لا تستغرق الكثير من الوقت:

بعد أن تنظّفي أظافركِ وتطبّقي مناكير الأساس، عليكِ وضع لاصقات تفصل أسفل ظفركِ بطريقة نصف القمر. انتبهي من أن تصل اللاصقات أيضًا إلى أطراف ظفركِ نحو الرأس.

طبّقي اللون الأبيض بطريقة هادئة، واحرصي على أن يكون اللون متساويًا جيّدًا وألّا يتخطّى اللاصقة.

مناكير فرنش

اتركي اللاصقة وانتظري قليلًا قبل تطبيق اللون الأخضر على ما بقي من ظفركِ.

يمكنكِ تطبيق طبقتين لكلّ لون، للحصول على مناكير قويّ وثابت.

انتظري حتى تجفّ قليلًا وانزعي اللاصقات وطبّقي المناكير النهائيّ.