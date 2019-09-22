منها العدس والموز.. أطعمة ومشروبات تساعد على خفض الضغط المرتفع

يشكل إهمال الإصابة بـ الضغط المرتفع ، خطرا على القلب والشرايين والكلى والعيون، وتوجد بعض الأطعمة التي تساعد في علاجه، منها، كما ذكرها موقع "Daily Medical"، ما يلي:

الخضروات الورقية

وتشمل "السبانخ، الخس، الملوخية، البقدونس"، فهي غنية بالماغنسيوم والبوتاسيوم، وتساعد على خفض الضغط المرتفع.

الفاصوليا البيضاء

توفر الفاصوليا البيضاء حصة كبيرة من احتياجات الجسم اليومية من الكالسيوم والماغنسيوم والبوتاسيوم، وهي من المعادن المطلوبة لخفض ضغط الدم.

البروكلي

يعمل البروكلي على إصلاح آثار ارتفاع ضغط الدم، إلى جانب ضبطه عن طريق إمداد الجسم بالماغنيسيوم والكالسيوم.

حليب خالي الدسم

تناول كوب من الحليب خالي الدسم يوميا، يخفض ارتفاع ضغط الدم، بمقدار يتراوح بين 3 و5 بالمائة.

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زيت السمسم

يمكن إضافة زيت السمسم على بعض الأطعمة والسلطات، حيث يساعد ذلك على خفض ضغط الدم.

الموز

تناول الموز بانتظام يزود الجسم بحصة كبيرة من البوتاسيوم الذي يساعد على ضبط الضغط.

الشوكولاته الداكنة

تعد من الأطعمة الضرورية لضبط الضغط المرتفع.

عصير الرمان

يوفر عصير الرمان توليفة رائعة من المغذيات التي تساعد على خفض الضغط المرتفع.

العدس

يساعد العدس على خفض الضغط المرتفع فهو مصدر رائع للبوتاسيوم.