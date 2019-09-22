ليلة الزفاف.. استخدم فستان عروسته لتنظيف عجلة السيارة

محمد اسماعيل - القاهرة - مصراوى:-

أثار تصرف عريس أمريكي انتقادات شديدة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشر صورة له وهو ينظف عجلة سيارته باستخدام فستان عروسه، حسب ما جاء في موقع"24 الإماراتي"

وتُظهر الصورة امرأة في ثوب زفاف تقف بجانب سيارة رياضية حمراء، في حين يستخدم رجل يرتدي بدلة أنيقة ويبدو أنه العريس ذيل ثوب الزفاف لتنظيف العجلة.

Advertisements

وتم نشر هذه الصورة مؤخراً على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مع تعليق قال فيه ناشر الصورة "هذا ما يحدث عندما تتزوجين رجلاً عاشقاً لسيارته".

وسرعان ما حصل المنشور على عدد كبير من التعليقات، التي حرص أصحابها على إظهار غضبهم واستيائهم من تصرف العريس، حيث قال أحد المعلقين "هذا المنشور جعلني أشعر بالغضب" في حين علّق آخر "هذا تصرف مبتذل"، وأضاف ثالث "لا أجد الأمر مضحكاً أو مسلياً على الإطلاق".

إلا أن بعض المعلقين يعتقدون أن الأمر لا يعدوا كونه مزحة أو دعابة من العروسين، لالتقاط صورة زفاف مميزة. بينما قال آخرون إن حيث هذا العريس لسيارته ربما وصل إلى حد الجنون، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.