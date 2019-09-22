طريقة عمل وافل مخبوز بالشوكولاتة في المنزل

لا يستلزم الأمر وجود "وافل ميكر"، لتستمعي مع أطفالك بحلوى الوافل الشهيرة، بل يمكنك تحضيرها بالشوكولاتة، ومخبوزة في الفرن، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية، لطريقة تحضير وافل بالشوكولاتة. المقادير كوب ونصف دقيق. كوب كاكاو. كوب سكر. ملعقة صغيرة بيكينج بودر. رشة ملح. 10 ملاعق كبيرة زبدة. 2 بيضة. 2 ملعقة صغيرة فانيليا. Advertisements شوكولاتة شيبس. كوب ماء. طريقة التحضير يخلط الدقيق مع الكاكاو والسكر والبيكينج بودر ويقلب جيدًا. يخفق البيض مع الفانيليا ثم يضاف إليهما الزبدة. يقلب الخليط جيدًا ثم يضاف الماء حتى يصبح القوام لينا. تضاف الشوكولاتة شيبس، ويقلب الخليط جيدًا. يوضع الخليط في قوالب السيليكون، ويقدم ويزين حسب الرغبة.

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