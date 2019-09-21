كتبت: ياسمين عمرو في السبت 21 سبتمبر 2019 07:40 مساءً - تحظى المخرجة والممثلة والمؤلفة البحرينية شذى سبت بما يقارب المليون ونصف متابع على الإنستجرام، ويحرص متابعوها على مشاهدة كل ما يتعلق بها وبـ"ستايلاتها" المميزة والمختلفة التي تختارها بعناية، ولا سيَّما اختيار ألوان مكياجها في المناسبات المختلفة، ويمكنك أن تستوحي منها أفكارًا لتنسيقات رائعة.

استوحي مكياجك من الفنانة شذى سبت

وضعت شذى سبت مكياجًا مميزًا من خلال استخدامها لطلاء شفاه وأحمر خدود باللون الزهري، كما وضعت اللون نفسه في عينيها مع رموش اصطناعية، وفي إطلالة أخرى تزيَّنت بقلم الروج البُني ولونت عينيها بتدرُّجات اللون البُني، وكان اللون الوردي اختيارها لطلاء خديها، وأكملت جمال مكياجها بقلم الكحل السائل باللون الأسود.



ولإطلالة أكثر أنوثة وضعت طلاء شفاه باللون الزهري وقامت برسم عينيها بالدمج بين اللونين البُني الداكن والأبيض، وتجملت في إطلالة أخرى بروج زهري واستخدمت لتجميل عينيها اللون الزهري اللامع والرموش الاصطناعية، وفي إطلالة ثالثة ظهرت بآي لاينر مرسوم بعناية واضحة ودقة، وجمعت بين اللونين الذهبي والأسود لتجميل عينيها والبُني للشفتين.

استوحي مكياجك من الفنانة شذى سبت

في حين تألقت بمكياج مذهل باختيارها طلاء الشفاه باللون الفوشيا ورسم عينيها بالأبيض في الجفن والبُني في العين بأكملها، وأكملت جمال عينيها بقلم الكحل السائل، ولمكياج للمناسبات نسَّقت طلاء شفتين وبلاشر باللون الأحمر، واختارت ظلال الجفون باللون البُني اللامع.