الامارات | أفراح الكويتي واللوغاني

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الكويتي واللوغاني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام محمد سعيد العفريت الكويتي حفل استقبال بمناسبة زفاف نجله خليفة إلى كريمة علي مبارك علي اللوغاني. حضر الحفل، الذي أقيم بقاعة زاخر للأفراح بالعين، عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين، وجمع من المدعوين، والأهل وأصدقاء العريس. وتخللت الحفل فقرات تراثية ابتهاجاً بالمناسبة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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