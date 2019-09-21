الامارات | مسيرة دراجات احتجاجية.. من أجل المناخ

شكرا لقرائتكم خبر عن مسيرة دراجات احتجاجية.. من أجل المناخ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت، صباح أمس، مسيرة بالدراجات في العاصمة الألمانية برلين، في إطار فعاليات الاحتجاج المطالبة بحماية أفضل للمناخ.

وانطلق النشطاء من ميدان إرنست - رويتر بلاتس، في حي شارلوتنبورغ، باتجاه وسط المدينة. ومن بين المجموعات التي دعت إلى مسيرة الدراجات الاحتجاجية، مجموعة «إند جلينده»، التي تطالب بوقف فوري لاستخدام الفحم في توليد الطاقة.

ومن المنتظر أن يشارك آلاف الأفراد في برلين بفعاليات الأسبوع الاحتجاجي العالمي، لمطالبة الأوساط السياسية باتخاذ إجراءات حاسمة لحماية المناخ.

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وتجمهر أمام سور ديوان المستشارية في برلين مجموعة معظمهم من الشباب، حاملين لافتة كبيرة مكتوباً عليها: «هل تعود مستشارة المناخ؟»، مرددين شعارات من بينها: «نحن هنا، صوتنا مرتفع، لأنكم تسرقون مستقبلنا».

ويواصل قادة الائتلاف الحاكم في ألمانيا سعيهم نحو التوصل لاتفاق، بشأن وضع استراتيجية لحماية المناخ.

وبحسب بيانات حركة «أيام الجمعة من أجل المستقبل»، فإنه من المخطط تنظيم أكثر من 530 تظاهرة على مستوى ألمانيا.

وبالنسبة لأسبوع الإضراب العالمي، الذي بدأ أمس، أعلن نشطاء عن تنظيم فعاليات احتجاجية في أكثر من 2600 مدينة في نحو 160 دولة.