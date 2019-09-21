الامارات | أعمـــاق

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يندر أن يصادف المصور تحت الماء ظروفاً مثالية هادئة، إذ توجد تيارات قوية في معظم وجهات الغطس والتصوير تحت الماء حول العالم، ولا مناص من مواجهتها ومناورتها للوصول إلى أفضل أماكن التصوير. لكن يجب على المصور الفوتوغرافي تحت الماء - في جميع الظروف والأوقات - أن يكون واعياً تماماً بكل حركاته ومعداته، إذ إن حماية البيئة الطبيعية يجب أن تتصدر ترتيب أولوياته دائماً. الصورة لسرطان «العنكبوتي».. التقطتها في جزيرة واكاتوبي الإندونيسية. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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